Roma, colpo da 100.000 euro nel negozio Fendi: rubate 29 borse

Hanno portato via 29 borse di valore da un punto vendita Fendi in zona Largo Goldoni a Roma, precisamente in via Tomacelli, nel cuore della Capitale. Un colpo da manuale, senza alcuna conseguenza. ‘Pulito’ si potrebbe dire. Sono entrati e in una manciata di secondi sono riusciti a portare via il bottino, il cui valore è stato stimato di 100mila euro.

Le indagini della Polizia per risalire agli autori del furto

L’accaduto è stato immediatamente segnalato alla Polizia di Stato, nelle prime ore di stamattina. Gli agenti sono accorsi sul posto per avviare le indagini con rilievi sul posto e audizione dei testimoni. Come di consueto si spera in immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio o di vicini esercizi commerciali per dare un volto ai malviventi che in un minuto e mezzo sono riusciti a portare a termine il piano.

Un furto lampo: in pochi minuti hanno sfondato l’ingresso del negozio e portato via le borse

Il colpo è stato messo a segno nelle prime luci dell’alba di oggi. I ladri hanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti nel negozio, hanno fatto man bassa di borse e sono scappati velocemente. Un piano messo a segno nel dettaglio, tanto da riuscire a essere portato a compimento con una celerità che sembra testimoniare che sia stato fatto da ladri ‘esperti’.

Solo alle 8 di stamattina, in orario di apertura il titolare dell’esercizio commerciale si è reso conto di quanto era successo e ha potuto dare l’allarme in Polizia. Sul posto sono accorsi gli uomini della Volante, impegnati per diverso tempo nelle attività utili a dare un nome ai malviventi che sono riusciti a mettere a segno il colpo con grande rapidità, lasciando poche tracce del loro passaggio, se non la porta di ingresso forzata e l’ammanco di borse da 100mila euro.