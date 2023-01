Roma, colpo grosso al negozio Apple: ladri scappano con 20mila euro

Roma. Avevano architettato tutto nei minimi dettagli e alla fine sono riusciti a mettere a segno il colpo. Ad agire erano almeno in due, nel mirino dei malviventi è finito un negozio delle Apple dal quale sono stati trafugati diversi e preziosi device. Il tutto è avvenuto molto velocemente, i ladri hanno approfittato del buio della notte per intrufolarsi nel negozio e fare razzia di quanto ci fosse all’interno.

Il furto nella notte in via Jacini

I fatti sono avvenuti lo scorso mercoledì, il 4 gennaio, intorno alle 22.30. Siamo in via Stefano Jacini, in zona Vigna Clara. Ad agire indisturbati nel buio della notte almeno un paio di malviventi che si sono intrufolati nel negozio hi tech spaccando la vetrina. Una volta dentro, i ladri hanno fatto razzia di quanto ci fosse all’interno, portandosi a circa circa una ventina di pezzi tra telefonini, tablet e computer. Stando alle prime stime, il colpo gli sarebbe fruttato la bellezza di 20euro. Tutto è avvenuto molto velocemente e dopo aver preso ciò che gli interessava i malviventi sono scappati facendo perdere completamente le loro tracce.

Le indagini

Scattato l’allarme, quando sono arrivate sul posto le forze dell’ordine era ormai troppo tardi. I bandi erano già fuggiti a bordo della macchina, una Lancia Y che avevano preso al car sharing, e che avevano usato anche per mettere a segno il furto. Al vaglio adesso le immagini delle telecamere di video sorveglianza del negozio che avrebbero ripreso l’intera sequenza dei fatti, dove si vedono i malviventi ripulire scaffali ed espositori del negozio. Quello che è certo è che la banda pare essere andata a colpo sicuro. Il sospetto degli inquirenti è dunque quello che nei giorni precedenti i malviventi siano passati in zona per degli appostamenti. Al momento, nessuna pista di indagine è esclusa. Tuttora in corso le indagini da parte della Polizia, sul caso indaga il personale del commissariato di Ponte Milvio.