Roma, compro oro abusivo nel Money transfert: il Questore ordina la chiusura

Solo pochi giorni fa la Polizia in zona San Lorenzo, Roma, aveva scovato un laboratorio di lavorazione e trasformazione di oggetti preziosi in un locale adiacente all’esercizio commerciale di Transfer Money e Internet Point. Dopo la scoperta da parte dei poliziotti romani della Divisione Polizia Amministrativa e del commissariato San Lorenzo di un ingente quantitativo di preziosi in un money transfer di via delle Medaglie d’Oro, avvenuto pochi giorni fa, la Polizia di Stato, su delega della Procura di Roma, diffonde le foto della presunta refurtiva al fine di accertarne la provenienza. Ora per l’attività commerciale, però, è scattata la chiusura, su disposizione del Questore.

Il rinvenimento di strumenti per la lavorazione dei preziosi

Nel corso della perquisizione gli agenti avevano trovato strumenti meccanici e manuali di lavorazione e trasformazione dei prodotti e anche un gran numero di pezzi d’argenteria, centinaia di monete antiche e da investimento, penne a sfera, stilografiche e orologi, ma anche circa 60.000 euro in contanti. Il rinvenimento di quel materiale ha indotto i poliziotti a chiedere la sospensione dell’esercizio commerciale, visto che hanno riscontrato di trovarsi di fronte a un’attività completamente abusiva. A seguito di quella scopertà in tre sono stati iscritti nel registro degli indagati: due dipendenti e il proprietario del negozio.

Il Questore ha ordinato la cessazione dell’attività abusiva

E, infatti, all’esito dell’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa, il Questore di Roma, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, ha emesso un provvedimento con il quale ha ordinato la cessazione immediata dell’attività abusiva di commercio di preziosi usati, il cosiddetto “compro oro” e la sospensione temporanea per 20 giorni della licenza riguardo l’attività di esercizio di vicinato e money transfer . L’atto è stato notificato dagli stessi poliziotti e, come previsto dalla normativa, è stato affisso sull’entrata del locale il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.