Roma, ‘con te non torno’: lui le mette le mani al collo e la colpisce in volto

Fontana di Trevi è stata teatro di un’aggressione qualche sera fa che poteva avere conseguenze più serie se non fosse stato per l’intervento degli agenti della Polizia locale del I gruppo Centro storico di Roma Capitale.

Prende la donna al collo poi la colpisce in volto

I caschi bianchi si sono trovati di fronte a un uomo che prima ha preso al collo una donna poi l’ha colpita in volto. Gli agenti non hanno tentennato un secondo si sono precipitati in aiuto della donna, riuscendo in breve a fermare il malintenzionato. Solo in un secondo momento sono riusciti a ricostruire la vicenda e stabilire quali fossero state le cause dell’accaduto.

La rabbia era scaturita dal rifiuto della donna di tornare col 35enne

I due turisti di nazionalità straniera si trovavano in visita nella Capitale con un gruppo di persone, quando l’uomo, un 35enne, ha stretto al collo e colpito sul viso una donna di 27 anni apparentemente senza alcun motivo. Da indagini svolti dalle forze dell’ordine è scaturito che la rabbia dell’uomo sia stata provocata dal rifiuto della 27enne di tornare insieme a lui.

L’uomo quando ha visto gli agenti ha cercato di scappare

Una reazione assurda che ha provocato non poche reazioni di sdegno tra quanti si trovano in zona al momento dei fatti. E anche quando sono intervenuti gli agenti della Locale, il 35enne non sembra si sia dimostrato collaborativo, anzi, avrebbe cercato di allontanarsi per sfuggire ai controlli.

La vittima dell’aggressione ha presentato denuncia nei confronti dell’ex

La giovane vittima dell’aggressione che ha presentato regolare denuncia nei confronti dell’ex, è dovuta ricorrere alle cure mediche del caso, mentre per il 35enne, al termine degli accertamenti di rito e delle procedure di identificazione, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, alla quale dovrà rispondere il per il reato di lesioni.