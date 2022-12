Roma, condominio vittima del Grinch: rubati albero di Natale, addobbi e letterine dei bambini

Arrivare a rubare un albero di Natale è follia, ma purtroppo succede anche questo. Una o più persone si sono introdotte in un condominio di via Vibo Mariano e hanno portato via tutto: albero, presepe e persino le letterine che i bimbi avevano lasciato per Babbo Natale. Una scoperta che ha lasciato basiti gli abitanti della palazzina.

Il Grinch ha derubato un condominio

Il dubbio dei condomini è che il Grinch esista davvero, ma invece di togliere il Natale agli abitanti di Chistaqua abbia deciso di toglierlo ai residenti della palazzina situata sulla Cassina. La brutta scoperta è avvenuta il 3 dicembre scorso quando adulti e bambini hanno dovuto constatare con amarezza che tutti i loro addobbi di Natale erano stati rubati. Un gesto assurdo che ha lasciato soprattutto i piccoli abitanti del condominio sotto choc, visto che ai ladri non è bastato portare via albero, decorazioni e presepe, ma hanno deciso di rubare anche le letterine dei piccoli in cui avevano manifestato i propri desideri.

La denuncia di un residente sui social

La denuncia è stata fatta proprio da un condomino che racconta sul profilo Instagram di zona Roma Nord: “Nel nostro condominio di via vibio Mariano nella notte del 3 dicembre hanno rubato l’albero di Natale condominiale. Siamo arrivati alla frutta. Con presepe annesso e con le letterine dei bambini che avevano scritto per Babbo Natale”. Un post che ha scatenato reazioni di rabbia e risentimento da parte di molti che hanno commentato: “Che vermi” e ancora “Che schifo” e poi “Che miserabili”. Tutti commenti di disapprovazione, ovviamente, perché rubare è già di per sé un reato, ma rubare il Natale ai bambini è davvero riprovevole…