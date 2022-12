Roma, entrano in un appartamento e lo svaligiano: ladri con il bottino in mano inseguiti dai cittadini

Sembrava il set di un film, ma era la realtà. “Al ladro, al ladro”, “Correte, acchiappiamoli!”, e man mano le persone all’inseguimento che aumentavano. La scena, un po’ surreale, si è svolta a Roma, nel Terzo Municipio, questa sera intorno alle ore 19:30. Teatro via Monte Cervialto, dove due malviventi poco prima erano riusciti a entrare all’interno di un appartamento, svaligiandolo.

‘Siamo carabinieri’, entrano in casa e lo tramortiscono con una pistola, poi lo sequestrano e lo rapinano

Il furto

I due ladruncoli, dopo essersi introdotti nell’abitazione e aver commesso il furto, sono stati colti in flagrante da alcuni residenti, che hanno dato l’allarme. Per non farsi prendere, i malviventi hanno tentato la fuga, scappando verso i ballatoi che si trovano nei portici all’altezza del civico 132 di via Monte Cervialto. Proprio qualche attimo prima, in concomitanza con il furto, nella zona è calato un blackout, lasciando la strada al buio.

Ma i cittadini non hanno mollato la presa e hanno provato a inseguirli, chiamando a raccolta altre persone. Un nutrito gruppo di residenti si sono quindi radunati sotto il ballatoio, mentre altri tentavano di raggiungere i ladri. Ma questi, nel frattempo, sono riusciti a scendere, guadagnando la fuga, favorita dal buio della strada. I cittadini hanno provato a inseguirli di nuovo, ma stavolta li hanno persi.

L’arrivo della polizia

Nel frattempo, alle 19:48, è arrivata una volante della Polizia, chiamata dai residenti. I poliziotti hanno verificato il furto, il cui bottino è ancora da verificare. Gli agenti, una volta ascoltate le vittime, hanno avviato le indagini, per cercare di individuare gli autori del colpo.