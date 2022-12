Roma, ladri ‘vanitosi’ in azione: rubati 100.000 euro di creme e lozioni in profumeria

Sono riusciti a mettere a segno un colpo da 100mila euro. È successo la scorsa notte, tra mercoledì e giovedì, in una profumeria in via Santerno, a Conca D’Oro, nel III Municipio. L’allarme è scattato alle 2 e 48 alla centrale operativa della Polizia che ha inviato sul posto gli uomini della Questura Fidene, insieme ai colleghi della Squadra Mobile di San Basilio e alla Scientifica.

Le indagini della Polizia

Un primo sopralluogo è stato sufficiente al personale di Polizia per constatare che i ladri avevano divelto la serranda e forzato la porta di ingresso per asportare profumi, creme, lozioni, vari prodotti per la cura della bellezza che si trovavano in esposizione sugli scaffali, per un importo di 100 mila euro, per poi darsi velocemente alla fuga.

Gli esperti della scientifica hanno svolto tutti gli accertamenti utili a identificare i malviventi. Probabilmente le forze dell’ordine hanno anche verificato la presenza di telecamere di videosorveglianza nei vicini negozi di zona per poter dare un volto ai ladri o anche solo individuare l’auto a bordo della quale si sono dati velocemente alla fuga.

Le indagini vanno avanti serrate, ma ovviamente in questa fase investigativa le bocche degli inquirenti sono cucite circa eventuali sviluppi. Di certo le attività per risalire agli autori del colpo vanno avanti serrate e non è escluso che gli investigatori abbiano già una traccia da seguire.