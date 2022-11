La ladra di cani della Tiburtina: la storia di Luna “rubata” mentre era al supermercato

Una ladra seriale di…cani. Sarebbe questo il “curriculum” di una malvivente scoperta in zona Tiburtina dai Carabinieri dopo il furto di una cagnolina andato in scena qualche giorno fa. L’animale si trovava con la padrona in un supermercato quando all’improvviso, forse approfittando di un attimo di distrazione, la manolesta è entrata in azione portandole via l’amato animale da compagnia.

Roma, droga nascosta tra le piante: 48enne incastrato dal fiuto del cane Odina

L’allarme

Fortunatamente però Luna, questo il nome del cane (di razza volpino, ndr), a distanza di pochi giorni ha potuto riabbracciare la sua vera padrona. Sì perché caso ha voluto che due amici della donna avvistassero il cagnolino rubato portato a spasso dalla ladra a poca distanza dal luogo dove era avvenuto il furto. Senza perdere tempo sono stati chiamati allora i Carabinieri i quali, giunti sul posto, hanno preso in custodia Luna riconsegnandola alla legittima proprietaria.

Aprilia, cane cade in un pozzo e viene salvato dai Vigili del Fuoco: era sparito da 13 giorni (VIDEO)

Denunciata la ladra di cani sulla Tiburtina

Per la donna accusata del furto invece, come riporta stamani il Messaggero, è scattata intanto una denuncia in stato di libertà. Si tratta di una 33enne di origini romene che già in passato si sarebbe resa responsabile di reati analoghi.