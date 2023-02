Roma, controlli a tappeto a Piazza Vittorio: nove arresti, verifiche anche nei negozi (FOTO E VIDEO)

Roma, continuano i servizi interforze ad “Alto Impatto” nell’area di Piazza Vittorio Emanuele II. Nove le persone arrestate, oltre 241 quelle identificate. E ancora: verifiche nei negozi e agli automobilisti in transito con controlli a 360° che hanno visto impegnati la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri nonché il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale.

Il servizio ad alto impatto nell’area di Piazza Vittorio Emanuele II

A distanza di pochi giorni dall’operazione interforze a Termini dunque, un’altra importante operazione è stata condotta in zona. In particolare i controlli, posti in essere nella giornata di ieri, hanno interessato l’area adiacente a Piazza Vittorio Emanuele II: parliamo ad esempio nei “Giardini Nicola Calipari” così come pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel conseguente tavolo tecnico presso la Questura di Roma. Nel contesto delle attività sono stati effettuati mirati controlli su esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata anche rivolta alle zone di Piazza della Madonna dei Monti, via dei Serpenti e via del Boschetto, con queste ultime maggiormente interessate dal fenomeno della movida, con servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere e all’accertamento di eventuali violazioni amministrative delle attività presenti.

Nove arresti a Piazza Vittorio

E veniamo al bilancio dei controlli. I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato in tutto 7 persone: tre per borseggio ai danni di turisti, due per detenzione e spaccio di stupefacenti e due perché al controllo sono risultati destinatari di misure cautelari per pregressi reati. Sequestrati dai Carabinieri anche 18 g di cocaina. Denunciato a piede libero anche un cittadino straniero sorpreso a rubare capi di abbigliamento da un negozio. Inoltre, il titolare di un ristorante etnico è stato sanzionato dai Carabinieri, per oltre 14.000 euro, per carenze igienico sanitarie. A seguito di un controllo in via Principe Amedeo, sono stati gli investigatori del Commissariato Esquilino ad arrestare 2 cittadini tunisini che, poco prima, avevano asportato un trolley ad un turista. Inoltre, a seguito di perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello occultato in una scarpa e l’altro di un taglierino nascosto nel giubbotto. I due sono stati anche denunciati per porto abusivo di arma e uno di loro anche per inosservanza del divieto nel comune di Roma. Al termine delle attività sono state identificate oltre 241 persone e controllati 89 veicoli. 9 gli esercizi pubblici controllati.

Roma Termini, decapitato dal treno mentre raccoglie la valigia: la vittima è Ubaldo Russo, aveva 47 anni