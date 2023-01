Roma Termini, decapitato dal treno mentre raccoglie la valigia: la vittima è Ubaldo Russo, aveva 47 anni

Una morte atroce, per colpa di una valigia caduta. Quello che doveva essere un viaggio senza problemi si è trasformato in un destino atroce per Ubaldo Russo, 47enne nato a Mola di Bari. L’uomo ieri sera si trovava a Roma, alla stazione Termini. Deve prendere il treno, ma la sua valigia scivola e finisce sotto al treno che si trova al binario 9. Un treno fermo.

Ubaldo, vedendo la sua valigia adagiata sul fondo, probabilmente avrà pensato che avrebbe potuto prenderla senza rivolgersi al personale addetto. Recuperarla sembrava facile, con il treno fermo: sarebbe bastato piegarsi, allungarsi un po’ e tirarla su. Quel treno non aveva passeggeri a bordo, quindi non c’erano pericoli.

La tragedia

E invece il treno è ripartito, perché, pur non avendo una destinazione, era diretto al deposito. Il macchinista, che non si è accorto di quello che stava succedendo essendo sulla motrice collegata al lato opposto al treno, verso l’esterno della stazione, è partito. E ha travolto Ubaldo, decapitandolo. L’uomo, infatti, è scivolato proprio mentre il treno è partito, finendo poi sui binari. La tragedia è avvenuta intorno alle 21:50. La ricostruzione dell’accaduto è stata possibile grazie alle telecamere di sicurezza della stazione, che hanno ripreso l’intera scena, avvenuta comunque davanti agli occhi di diversi testimoni, che hanno assistito ad alcune parti dell’incidente.

Lo shock

Ripartendo, il treno ha trascinato il 47enne, straziando il suo corpo. Sotto shock i passeggeri che in quel momento affollavano la stazione, che hanno iniziato a gridare chiedendo aiuto. Sono subito intervenuti gli agenti della Polfer e il personale medico, ma per Ubaldo Russo non c’era più nulla da fare. Ubaldo Russo, cuoco di professione, lascia due figli.