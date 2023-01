Latina, tragedia alla stazione dei treni: un uomo si è tolto la vita

Latina. Una vera e propria tragedia quella accaduta nella giornata di oggi, domenica 15 gennaio 2023, a Latina Scalo, sui binari della stazione dei treni. Stando alle prime frammentarie testimonianze, un uomo tra i 30 e i 35 anni si sarebbe suicidato lanciandosi sotto un Intercity che era in arrivo senza passeggeri. Il convoglio era in transito sul binario 1 e diretto a Roma Termini. Diversi i testimoni che hanno improvvisamente assistito al dramma, rimasti inevitabilmente sotto choc. I soccorsi, giunti immediatamente sul posto dopo la segnalazione, sono risultati completamente inutili, l’uomo era già morto dopo il brutale schianto.

L’allarme è scattato subito, e anche al Polizia con le proprie volanti è giunta sul posto per i necessari rilievi e per ricostruire esattamente la dinamica del suicidio. Tuttavia, la versione del gesto volontario appare l’unica possibile al momento. Sono in corso anche accertamenti da parte degli investigatori della Polfer. Oltre alla versione dei testimoni, nelle prossime ore saranno vagliate scrupolosamente anche le telecamere presenti sul posto, al fine di avere anche una prospettiva diretta sugli avvenimenti. Ovviamente, la tragedia non ha mancato di generare forti ripercussioni anche sul traffico dei treni, con ritardi prolungati. Come si legge anche sul sito ufficiale di Trenitalia: ”La circolazione è rallentata e viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario. In corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. Inizio evento – ore 12:05. La circolazione è sospesa a Latina per l’investimento di una persona. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni InterCity e Regionali possono registrare ritardi”.