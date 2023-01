Roma, muore travolto dal treno mentre cercava di recuperare il bagaglio caduto sul binario

Roma. Un cadavere riverso sui binari alla stazione Termini, nella serata di ieri. Una morte atroce, avvenuta a causa dell’investimento da parte del convoglio che stava per ripartire nuovamente dalla stazione nelle ultime ore del giorno. Un incidente terribile, stando alle prime ricostruzioni, perché determinato da una caduta accidentale sui binari da parte di un uomo. La vittima, proprio in quegli istanti pare stesse cercando di recuperare un bagaglio che era caduto accidentalmente sui binari. L’operazione di recupero, però, gli è risultata fatale perché proprio in quel momento stava per ripartire un convoglio dopo lo stazionamento nello scalo. La vittima sarebbe caduta accidentalmente e da lì non è riuscita più a uscirne fuori. Intanto il convoglio era già ripartito, e per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Paura a Roma, il treno investe una persona tra Termini e Tuscolana. Circolazione sospesa

Muore sui binari travolto da un treno: voleva recuperare un bagaglio

Il fatto tremendo è accaduto nella serata di ieri, giovedì 26 gennaio 2023, allo scalo ferroviario di Roma della Stazione Termini. Erano più o meno le 21.50, quando un uomo si è reso conto di aver perso il proprio bagaglio, individuato successivamente proprio sui binari dove in quel momento non sembrava passare nessun treno. Così, si è avvicinato è ha cercato di recuperarlo. Ma proprio in quel momento, una fatale avversità: l’uomo è caduto accidentalmente e non è poi riuscito più a risalire. Intanto, proprio in quel momento un convoglio stava riprendendo le sue corse e ha travolto completamente la vittima,uccidendola sul colpo. Si tratta di un uomo di 47 anni che pochi istanti prima stava tranquillamente camminando sulla banchina. Sul posto è intervenuta la Polfer, che ora sta indagando sul caso. Maggiori dettagli potranno arrivare certamente dalle immagini delle telecamere di sicurezza.