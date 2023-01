Dramma sulla Roma-Napoli, anziano travolto e ucciso dal treno alla stazione di Colleferro

Investito e ucciso da un treno sui binari della linea Roma-Napoli all’altezza di Colleferro. Così è morto questa mattina un 70enne. Treni in tilt, molti sospesi e ritardi che si accumulano. Tutto questo sta accadendo da pochi minuti sulla linea Roma-Napoli, via Cassino: a Colleferro, alle porte della Capitale, una persona è stata investita sui binari e ora sul posto l’Autorità Giudiziaria dovrà fare tutti gli accertamenti. Resta da capire se si sia trattato di un incidente o di un atto voluto e pensato. Quello che è certo, però, è che la circolazione è in tilt, è rallentata, tra ritardi e cancellazioni di treni.

Stando a una primissima ricostruzione, pare che la persona si sia ‘lanciata’ sotto il treno in corsa. Ma la dinamica è ancora tutta da chiarire e spetterà agli agenti di Polizia fare chiarezza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Come fa sapere Trenitalia, al momento sul posto c’è l’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Ad essere investito dal convoglio un anziano, un uomo di circa 70 anni, che pare si sia ‘lanciato’ sotto il treno in corsa. E il macchinista non ha potuto fare molto per frenare in tempo ed evitare la tragedia. L’investimento è avvenuto da poco: erano le 10.30 circa di questa mattina. Ora bisognerà fare tutte le verifiche, ricostruire quei momenti terribili. Quello che è certo, come già detto, è che la circolazione ferroviaria è paralizzata.

L’uomo è morto sul colpo: inutili i tentativi di soccorso, per lui non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere sotto quel treno.

La situazione dei treni in tempo reale

I treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti. I pendolari, però, possono conoscere l’andamento del treno e trovare nuovi soluzioni di viaggio cliccando su questo link Cerca Treno.

Sul posto per tutti gli accertamenti la Polfer, che ora dovrà fare chiarezza. E il personale sanitario del 118.

