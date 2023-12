Roma, controlli a tappeto tra Flaminio e Prati: 2 arresti e 9 denunce

Nel corso di un servizio straordinario di controllo i Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato due persone e ne hanno denunciato nove in stato di libertà, mentre altre quattro sono state segnalate al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre quattro esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli. L’attività dei militari si è svolta nei quartieri Flaminio, Ponte Milvio, Monte Mario e Prati, ed è nata per contrastare ogni forma di illegalità e degrado.

Arrestati due romani destinata di ordinanze di esecuzione pena

Nello specifico, nel corso dei controlli, due romani sono risultati destinatari di due ordinanze di esecuzione pena: il primo, un 20enne romano deve espiare la pena della reclusione di 5 anni e 11 mesi per diversi reati; il secondo, un 53enne romano che deve espiare la pena di 3 anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia.

Due giovani ubriache alla guida e tre uomini autori di furti di cosmetici denunciati

I Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale tra Viale di Tor di Quinto e via Flaminia, denunciando a piede libero due giovani alla guida di auto e risultate positive all’alcol-test. Tre cittadini georgiani sono stati denunciati poiché sorpresi subito dopo aver asportato prodotti cosmetici dall’interno di un noto negozio di profumi e cosmesi. Due giovani invece, fermati in piazzale Flaminio sono stati denunciati poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Infine, un minorenne è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di un casco di proprietà di un’azienda di scooter-sharing.

Quattro giovani erano in possesso di droga: segnalati in Prefettura

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno identificato in totale 215 persone ed eseguito verifiche su 105 veicoli. Controlli nel corso dei quali hanno anche beccato quattro giovani in possesso di modiche sostanze di stupefacente che, pertanto sono stati segnalati al Prefetto.