Roma, coppia di ladri in azione in uno studio legale: uno aveva già svaligiato l’Hard Rock Cafè

Avevano cercato di mettere a segno un furto in uno studio legale. È stato il personale di vigilanza a dare l’allarme in Polizia che stava svolgendo servizi di controllo in zona. Ad accorrere sono stati gli agenti del Commissariato Viminale che, proprio grazie alla tempestività dell’intervento, hanno rintracciato i due ladri.

Il 28enne autore del furto insieme a un 47enne fermato per tentato furto

Gli agenti hanno proceduto a sottoporre a fermo di indiziato di delitto un giovane originario della Svezia di 28 anni gravemente indiziato del reato di tentato furto. I poliziotti sono intervenuti in via XXIV Maggio allertati per la presenza di due persone che si stavano dando alla fuga dopo essersi introdotte all’interno di uno studio legale civilistico.

Lo straniero riconosciuto come l’autore del colpo all’Hard Rock Cafè

Una volta raggiunto il posto, i poliziotti sono riusciti in breve a bloccare i due uomini, il 28enne svedese e un 47enne italiano. Il primo è stato sottoposto a Fermo di Polizia giudiziaria. poiché gravemente indiziato anche del reato di furto aggravato commesso il 12 giugno scorso presso l’esercizio pubblico Hard Rock Cafè di via Veneto, locale molto rinomato nel quale viene proposta alla sua clientela: musica dal vivo, karaoke e varie iniziative di intrattenimento. In quell’esercizio commerciale, che serve piatti tipici americani, il 28enne aveva asportato il registratore di cassa.

I due uomini sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato il fermo per il 28enne

Il provvedimento a carico del 28enne straniero è stato convalidato dall‘Autorità Giudiziaria, davanti alla quale è dovuto comparire, subito dopo essere stato fermato dagli agenti. Il secondo uomo, il 47enne italiano è stato invece denunciato in stato di libertà. Ma nel corso della perquisizione all’interno dell’auto gli investigatori hanno trovato anche attrezzi atti allo scasso, ritenuti gli ‘strumenti’ che dovevano essere utili a mettere a segno i furti programmati.