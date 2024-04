Roma. Crack, cocaina e ketamina in centro e in periferia: 15 arresti

Prosegue la lotta al traffico di sostanze stupefacenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nell’ambito di un servizio mirato i militari hanno eseguito una serie di controlli nei quartieri centrali e periferici della Città che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 15 persone gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio.

Tre arresti Cinecittà

Nel quartiere Cinecittà, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato in flagranza due 32enni, uno originario della provincia di Bari, l’altro originario di Genova, entrambi residenti a Roma, già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri, in seguito ad una mirata attività investigativa, hanno rinvenuto nella loro abitazione oltre 133 grammi di cristalli di ketamina e diecimila euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Sempre a Cinecittà, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino di Roma di 33 anni, con precedenti, fermato a bordo della sua auto in possesso di alcune dosi di hashish, Crack e tre coltelli di oltre 20 centimetri.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un tunisino di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di oltre 15 dosi di Crack, invece.

A Termini con la droga e un coltello per suddividerla

All’interno della Stazione Ferroviaria Termini, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne di origine tunisina, con precedenti, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 50 dosi di hashish e 150 euro in contanti. Da un successivo controllo domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 2 grammi di hashish e un coltello utilizzato per la suddivisione dello stupefacente.

Sorpresi con cocaina e hashish

In via Ugento, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 24 anni, sorpreso in possesso di 8 dosi di cocaina, invece, in via Persico, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti un connazionale trovato in possesso di 13 dosi di hashish, alcuni grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

In casa nascondeva ketamina, hashish e marijuana

Nei pressi del laghetto dell’Eur, i Carabinieri hanno fermato un 24enne di Roma che stava fumando una sigaretta artigianale contenente hashish. Un successivo controllo domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire alcune dosi di hashish, marijuana e ketamina insieme a due bilancini di precisone e due coltelli da cucina con residui di stupefacente, tutto sequestrato.

Droga e materiale per il confezionamento in casa

I Carabinieri della Stazione di Roma Gianicolense hanno arrestato in flagranza un 59enne di Roma, poiché in seguito ad una perquisizione in casa i militari lo hanno trovato in possesso di oltre 8 dosi di hashish, due piantine di marijuana e oltre 150 grammi di marijuana e materiali per il confezionamento.

Arrestati per spaccio a Tor Bella Monaca 6 persone

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia Frascati, in diverse battute, hanno arrestato in flagranza 6 persone, tra cui una donna, tutte gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, dove hanno sequestrato oltre 115 grammi di cocaina, 45 grammi di hashish e 9 grammi di crack, oltre alla somma di oltre 1200 euro in contanti, tutto sequestrato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.