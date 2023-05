Roma, cucciolo di volpe cade nella piscina della scuola: il salvataggio (FOTO)

È stata una sorpresa, oltre a essere una scoperta singolare, quella di un cucciolo di volpe trovato nelle vecchie piscine dell’ex Gil dell’Ic Maria Montessori di viale Adriatico, zona Montesacro, a Roma. è stato il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne, a documentare il ritrovamento e diffondere la notizia: “A fine giornata – ha scritto su facebook Marchionne -, dopo 8 ore in giro sul territorio, la cosa più bella e inaspettata: abbiamo salvato un cucciolo di volpe”.

Un salvataggio non semplice per i soccorritori

Soddisfazione e anche emozione per un salvataggio sicuramente singolare. Il cucciolo “rischiava di annegare nelle vecchie piscine dell’ex Gil” ha è stato recuperato e messo in salvo. È successo ieri, nel corso di un’apertura “straordinaria della scuola, per un evento di presentazione dei progetti di riqualificazione della struttura ed è stato grazie a Esmeralda che siamo riusciti a prendere la volpe e portarla alla Lipu di Roma, centro di recupero della fauna selvatica”.

L’animale è stato affidato agli esperti della Lipu

E ieri tra gli altri progetti in discussione c’era proprio quello sulla riqualificazione della piscina in cui è caduta la giovane volpe. Ma non è stata una cosa semplice riuscire a recuperare l’animale che di fronte all’uomo ha tentato disperatamente di scappare. Nonostante il tentativo di recuperarla con il retino, il cucciolo scappava dall’altra parte della piscina che, oltretutto a causa delle forti piogge di questi giorni, era colma di acqua. È scattato l’appello alle forze dell’ordine per chiedere aiuto per il recupero dell’animale, nel frattempo, però, un professore è riuscito nell’impresa e ha recuperato l’animale.

Una volta messa al sicuro è stato possibile svolgere accertamenti sulla piccola volpe, una femmina, che a parte il grande spavento e il fatto che fosse completamente bagnata, stava bene. Per assicurarle le cure necessarie è stata, poi, affidata agli esperti della Lipu di Roma. (foto: Paolo Emilio Marchionne)