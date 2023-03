Roma, dà in escandescenza e lancia i banchi in chiesa durante il catechismo: bambini terrorizzati

È successo tutto all’improvviso. Un giovane straniero ha iniziato a lanciare i banchi all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, nel centro di Roma, senza un motivo apparente. I presenti hanno raccontato di un ragazzo che, improvvisamente, è ‘impazzito’ e proprio mentre era in corso una lezione di catechismo con tanti bambini presenti, ha buttato tutto all’aria.

Tanta paura per l’incolumità dei bambini presenti per il catechismo

La paura è stata tanta, soprattutto per l’incolumità dei giovanissimi allievi presenti proprio in quel frangente, e cioè nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 marzo. Qualcuno ha dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti prontamente per fermare il giovane, mentre i catechisti sono stati impegnati a tranquillizzare i ragazzini, evidentemente spaventati e sotto choc per quanto stava succedendo.

Il giovane straniero è stato fermato dai Carabinieri

Ma dopo aver lanciato banchi anche contro le statue presenti nella basilica, terrorizzando le persone presenti nel luogo di culto, il giovane è uscito dalla basilica e ha iniziato a saltare sul tettuccio di un’auto in sosta. Alla fine gli uomini dell’Arma sono riusciti a fermarlo e ad accompagnarlo in caserma per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno, però, riscontrato non poche difficoltà nel tentativo di ascoltare quanto aveva da dire quel ragazzo che aveva appena creato il panico, in quanto non parlava italiano. Per riuscire ad avere un quadro chiaro dell’accaduto sono stati ascoltati i presenti oltre al sacerdote.

L’allontanamento dal luogo di culto del giovane straniero che aveva dato in escandescenza durante una lezione di catechismo, ha riportato la calma all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli dove i bambini hanno potuto riprendere le loro attività, seppure con uno stato d’animo scosso da quanto era appena successo. Ci vorrà del tempo prima che i piccoli possano buttarsi alle spalle l’accaduto.