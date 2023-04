Roma. ‘Dateci soldi e gioielli’: due turisti minacciati con la pistola e rapinati

Hanno messo a segno una rapina, armati di pistola, in un ostello, ai danni di una coppia di americani, ma grazie ai video delle telecamere di sicurezza della struttura ricettiva e alle testimonianze delle vittime gli agenti di Polizia del commissariato Viminale hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 21enne della Libia e di un 19enne tunisino poiché gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata a mano armata in concorso tra loro.

Cosa è successo

Intorno alle 5 del mattino di venerdì scorso, i poliziotti sono intervenuti in zona Termini, presso un ostello, in quanto due cittadini americani avevano appena subito una rapina con pistola. Nel rientrare all’interno della struttura i turisti sono stati avvicinati da due soggetti, uno dei quali li aveva seguiti fino alla porta d’ingresso per poi bloccarli e, dopo aver afferrato al collo uno dei due gli ha asportato la somma in denaro pari a 50 euro, un telefono cellulare Iphone 13 e una collana in oro mentre, contemporaneamente, il secondo soggetto ha afferrato la donna puntandole la pistola al collo e le ha sottratto 250 euro in contanti, una collana in oro, un telefono cellulare Iphone 11, la borsa contenente un portafogli, i documenti personali e una carta di credito.

Immagini della videosorveglianza e geolocalizzazione dei cellulari hanno condotto ai rapinatori

Grazie alle immagini di videosorveglianza dell’ostello, le descrizioni delle vittime e la geolocalizzazione dei telefoni cellulari gli agenti hanno concentrato le ricerche nelle zone limitrofe, individuando i due soggetti in via del Castro Pretorio. Fermati e sottoposti a perquisizione personale, il 21enne e il 19enne sono stati trovati in possesso della refurtiva e riconosciuti poi dalle vittime alle quali è stata restituita la merce rubata. A seguito di convalida del fermo il GIP, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto per i due uomini la custodia cautelare in carcere.