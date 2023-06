Roma, «Datemi tutto»: beccato rapinatore seriale che semina il panico nelle farmacie

Roma. Il suo bersaglio preferito erano le farmacie. Si “divertiva” a rapinarle e non sono stati pochi i colpi messi a segno dal malvivente. Si tratta di un uomo di 50 anni, italiano e senza fissa dimora, arrestato a seguito dell’ultima malefatta. Quattro il totale dei furti da lui messi in atto, per un valore complessivo che ammonta ad oltre 3mila euro. Ad arrestarlo, gli uomini del commissariato Viminale e del commissariato San Lorenzo. Ora, si attende la convalida del fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Rapina in farmacia a Nettuno: bandito armato di pistola minaccia il titolare, la fuga e l’inseguimento in strada

Il rapinatore seriale di farmacie

A finire in manette un rapinatore seriale, “beccato” nel corso del suo ultimo colpo. Nelle mire del ladro, ancora una volta, una farmacia. I fatti in questioni sono avvenuti sabato in Piazza della Repubblica, non distante da Termini. La rapina si è consumata nel primo pomeriggio, quando l’uomo ha dapprima minacciato i farmacisti per poi portarsi via l’incasso dell’esercizio. Messo a segno il colpo è scappato. Fatto scattare l’allarme, sono subito scattate le sue ricerche da parte della polizia che lo ha preso poco dopo. Nella fattispecie, le vittime hanno riferito agli agenti del Commissariato Appio e del commissariato Viminale che un uomo, dopo averle minacciate, si è fatto consegnare l’incasso per poi fuggire. Successivamente, i poliziotti del commissariato San Lorenzo, nel corso del controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori in via Tiburtina, hanno fermato e identificato un individuo corrispondente alle descrizioni dell’autore della rapina commessa il giorno precedente in via dei Sardi.

Le precedenti rapine

Le rapine pocanzi menzionate hanno avuto luogo nei giorni precedenti, interessando in particolar modo un esercizio di via dei Sardi e due farmacie lungo via Prenestina. Poi l’ultimo colpo, quello messo a segno in Piazza della Repubblica e che è costato al 50enne l’arresto. Preziose per le indagini le testimonianze delle vittime e le immagini delle videocamere di sorveglianza. A seguito dei fatti, il rapinatore seriale si è riuscito a portare a casa un gruzzoletto non da poco. Stando a quanto si apprende, infatti, l’ammontare delle rapine si aggirerebbe oltre i 3mila euro. Ora però i suoi “giochetti” sono finiti e si attende la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.