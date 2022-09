Roma, disabile precipitato dalla finestra: “Non c’era mandato di perquisizione”

Sul caso Hasib Omerovic, il 36enne in coma a causa di una caduta dalla finestra in zona Primavalle a Roma nel corso di una perquisizione, ci sono ancora tanti punti da chiarire. Dopo un’interrogazione parlamentare e le dichiarazioni della famiglia circa quanto avvenuto si cerca la verità.

Indagini serrate per cercare di trovare risposte

Nelle ultime ore è emerso che pare non ci fosse mandato di perquisizione della Procura di Roma e allora è da accertare se si sia trattato di una perquisizione di iniziativa coordinata da un funzionario o se siano stati direttamente gli agenti a decidere di entrare nella casa casa del disabile. Sembra che a innescare l’indagine sia stato un post facebook nel quale emerge che Omerovic avrebbe molestato alcune ragazze.

Intanto la squadra Mobile incaricata di condurre le indagini ha sentito i vicini di casa del 36enne, per accertare se qualcuno abbia visto e forse soprattutto sentito qualcosa di quanto accaduto in quell’appartamento. Mentre la magistratura ha aperto un fascicolo di indagini per tentato omicidio.

La famiglia vuole andare via da Primavalle

Ma dopo quanto accaduto la famiglia di Hasib Omerovic dice di avere paura di restare a vivere a Primavalle e chiede di essere sposata. Un’istanza formulata dall’avvocato che rappresenta la famiglia, Arturo Salemi.