Roma, dopo la bambola gonfiabile ‘scaricata’ tocca ai sex toys: “E’ una vergogna”

Roma. Dopo la bambola gonfiabile “sedotta e poi abbandonata” sopra un cassonetto dell’immondizia, ecco che fanno capolino anche i sex toys. Il ritrovamento è stato effettuato da un cittadino che in procinto di buttare la spazzatura ha trovato la “sorpresa”. L’immagine ha fatto subito il giro dei gruppi di quartiere scatenando non pochi commenti. Ilarità e sconcerto non sono mancati in quanto, tutto il “materiale”, è stato visibilmente lasciato alla mercé dei passanti senza la benché minima cura dell’ambiente circostante e del decoro urbano.

I sex toys abbandonati tra i secchioni dell’immondizia

I sex toys sono stati rinvenuti nel corso della mattinata da un utente che mentre stava buttando l’immondizia se li è trovati bellamente piazzati in terra. Ritrovamento insolito, che l’ha certamente sorpreso ma non in positivo, in quanto gli oggetti di piacere sono stati lasciati proprio vicino ai secchioni, tra i quali potevano andare a buttare la spazzatura anche dei bambini con i nonni o i genitori. Il tutto è stato rinvenuto in zona Colle Salario e precisamente tra i due secchioni di via Apecchio, di fronte a Largo Borgo Pace.

I commenti sui social

La foto è poi diventata virale sui gruppi social della zona non tanto per gli oggetti in sé quanto per il fatto di averli lasciati sparsi senza farsi alcuno scrupolo delle persone che avrebbero potuto trovarli. Ora, i commenti da parte degli utenti non si sono fatti attendere e si dividono tra una certa ilarità, c’è chi ad esempio afferma: ‘Avrà trovato il fidanzato’ o ancora, ‘Colle Salario a luci rosse’, ‘Arte povera‘ – solo per menzionarne alcuni- e invece coloro che denunciano senza mezzi termini la cosa: ‘Da vergogna’, ‘Il pudore non esiste più’. Insomma, qualunque sia la propria opinione in merito, l’episodio non è certamente passato inosservato. E non è l’unico nel suo genere.

Bambola gonfiabile “scaricata” tra i rifiuti

Solo pochi giorni fa, abbandonata tra i rifiuti, è stata ritrovata una bambola gonfiabile. Siamo sempre nel quartiere Salario, Municipio II della Capitale, quando l’oggetto – tra incredulità e ilarità – ha fatto capolino tra l’immondizia. Questa volta però la differenziata era stata effettuata correttamente ed infatti, la bambola, si trovava nell’apposito vano dedicato alla plastica.