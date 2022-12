Roma, dopo le piogge Prenestino “è tutto una piscina”: i residenti puliscono i tombini a mani nude

Il problema dei tombini ostruiti sulle strade del Prenestino è ‘vecchio’. Da anni i residenti lanciano appelli per cercare di evitare che con le piogge abbondanti le strade si trasformino in piscine. Ma puntualmente con i temporali di giorni scorsi il problema è tornato e sul gruppo facebook di ‘Sei del prenestino doc’ arriva l’ennesima richiesta di aiuto corredata da fotografie che testimoniano le condizioni in cui versano le strade.

Appelli e critiche dai residenti

“Questa é la situazione su via Acqua Bullicante ora… a mani nude sono state rimosse le foglie dai tombini per far defluire l’acqua… Via della Marranella si trova nelle stesse condizioni. Assessore Edoardo Annucci, Assessore del V municipio attendiamo interventi urgenti”. Stanchi del ripetersi del disagio a rispondere alla richiesta di aiuto sono alcuni utenti che sottolineano: “Il quartiere è tutto una piscina” oppure “stamattina non sapevo dove camminare” e anche: “Dove siete? Cosa fate? Va benissimo lo sviluppo della cultura ma aspettiamo interventi strutturali per il V Municipio. Attendiamo gentilmente riscontri”.

I cittadini ripuliscono i tombini a mani nude per far defluire l’acqua

La verità è che all’indomani dell’ennesima pioggia e dell’ennesimo allagamento i residenti non si sono persi d’animo e con le mani hanno tolgo le foglie dai tombini e dalle caditoie, ma non è pensabile che ogni volta che ci sono temporali i cittadini si armino di santa pazienza per poter evitare anche ad anziani e bambini di dover camminare in una ‘piscina’. Il malcontento, ovviamente, è tanto e l’attesa di un intervento risolutivo resta nella speranza di coloro che vivono nel quartiere e contano che le istituzioni possano prendere a cuore il problema e svolgere gli interventi necessari per risolvere il disagio.