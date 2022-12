Roma, il livello del Tevere fa paura: chiusi varchi e proibite attività sul fiume

Il maltempo dell’ultimo periodo ha creato non pochi problemi. I danni che si sono registrati a causa delle abbondanti piogge soprattutto a Roma sono stati notevoli: strade dissestate, alberi caduti, allagamenti. Insomma il maltempo ha provocato conseguenze e un grande impegno da parte degli uomini della Protezione civile e Vigili del Fuoco intervenuti sulle migliaia di richieste.

Il livello del Tevere preoccupa

In questa incertezza meteo che sta facendo vivere un po’ tutti i cittadini italiani con il fiato sospeso ogni volta che viene annunciata un’allerta, a Roma resta alta l’attenzione per il livello del Tevere che è salito notevolmente con le ultime piogge provocando grande preoccupazione. La Protezione civile è intervenuta tempestivamente, a scopo preventivo, per chiudere gli accessi pedonali alle banchine.

Non solo non sarà possibile accedere alle banchine, ma sono state anche sospese tutte le attività fluviali. Non sarà possibile svolgere alcuna attività ricettiva lungo il Tevere. Una misura che il Comune ha adottato al fine di tutelare l’incolumità delle persone in questo momento di piena del fiume. Ora non resta da vedere cosa ci riserva il meteo nelle prossime ore così da verificare anche quale può essere la situazione del Tevere. Lo stato di allerta resta alto, le attività di monitoraggio del livello del fiume proseguiranno anche nei prossimi giorni per stabilire quando sarà possibile un ritorno alla normalità.