Roma, doppio lavoro per un 24enne: di giorno pusher, di notte scassinatore. Arrestato

Di giorno vendeva la droga, mentre di notte faceva lo scassinatore. Sono stati i poliziotti del XII Distretto Monteverde ad arrestare un cittadino georgiano di 24 anni dopo che lo stesso, fermato in strada, è stato trovato in possesso di 45,50 grammi di hashish. Gli agenti lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto a bordo di un’autovettura in via di Donna Olimpia.

Il pusher con arnesi atti allo scasso nel cofano

A seguito del controllo e dell’ispezione all’interno dell’auto a bordo della quale viaggiava, oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto, nel cofano posteriore, numerosi arnesi atti allo scasso come lastre in metallo, pinze, guanti, una chiave con mappatura europea evidentemente modificata, fogli di carta abrasiva.

Il rinvenimento ha fatto scattare un altro capo d’accusa in capo al 24enne che oltre alla detenzione ai fini di spaccio ha dovuto rispondere davanti al giudice del possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Convalidato l’arresto l’uomo è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e al pagamento di 4000 euro di multa.

La Polizia ha arrestato anche un 50enne beccato a cedere la droga

Anche un 50enne è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato nel corso di una mirata attività info investigativa gli agenti del commissariato Esquilino che il 50enne italiano è stato arrestato. Gli inquirenti lo tenevano sotto controllo da un po’ e quando sono venuti a conoscenza di alcuni dettagli, in particolare della tipologia di auto usata dallo stesso, gli inquirenti hanno iniziato a seguirlo finché hanno deciso di fermare il 50enne in via delle Galline Bianche. Dopo un breve pedinamento lo stesso è stato, infatti, fermato proprio mentre stava per cedere della droga a un acquirente. In totale sono stati sequestrati 11,4 grammi di cocaina e 770 euro. L’arresto è stato convalidato.