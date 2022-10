Roma, è ancora allarme legionella nel tribunale di Piazzale Clodio: vietato l’uso dell’acqua

Ancora allarme Legionella nel Tribunale di piazzale Clodio a Roma. A distanza di una settimana da quando era stata riscontrata la presenza del batterio continua la preoccupazione.

Il presidente del Tribunale che aveva personalmente diffuso la notizia della presenza della Legionella nel Palazzo di giustizia ha disposto la chiusura di alcuni bagni e vitato l’uso dell’acqua.

Sale la paura del contagio

C’è tensione e tanta ansia per la presenza del batterio, d’altro canto anche i distributori automatici sono alimentati dall’acqua che sgorga dai rubinetti del Tribunale. Insomma la preoccupazione è tanta e anche la Camera penale si sta interessando del problema ed è pronta a chiedere alla Presidenza quali misure sono state adottate per contrastare la diffusione del batterio e quindi l’eventuale contagio tra quanti frequentano abitualmente il Palazzo di giustizia.

Alcune misure sono già in atto: sono stati predisposti contenitori dell’acqua per poter bene così da non utilizzare la rete idrica e anche per i distributori automatici si sta provvedendo ad evitare che vengano alimentati dal circuito idrico del tribunale.