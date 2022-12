Roma e il ‘Natale nei musei’ dal 23 dicembre 2022: mostre ed eventi in programma, date e orari

L’atmosfera natalizia si respira ormai ovunque e con le festività torna anche il consueto appuntamento con il Natale nei Musei. Dal 23 dicembre all’8 gennaio il Sistema dei Musei di Roma Capitale prevede un ricco calendario di eventi ai quali possono accedere visitatori di ogni età. Mostre e attività didattiche sono previste per tutti gli appassionati organizzati da Zètema Progetto Cultura, grazie al progetto promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali.

Quali sono i musei aperti durante le feste

Le feste saranno anche l’occasione per trascorrere dei piacevoli momenti in giro per conoscere il ricchissimo e variegato patrimonio culturale della Capitale. Sono diversi i musei a pagamento che resteranno aperti per l’occasione e tra questi: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia.

Non solo esposizioni di opere d’arte a pagamento, ma anche diverse ad ingresso gratuito e tra le altre: Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo delle Mura, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ pazzi, Villa di Massenzio.

Quando e a che ora è possibile visitarli

La varietà concede agli interessati solo l’imbarazzo della scelta per esposizioni che resteranno aperte dal 23 al 31 dicembre fino alle 14; il 1 gennaio 2023 tutto il giorno; con esclusione del 25 che saranno chiusi, mentre il 26 resteranno aperti tutto il giorno esclusivamente il Museo dell’Ara Pacis, i Mercati di Traiano e i Musei Capitolini.

Chiunque voglia approfittare del periodo per concedersi una visita a diversi musei di Roma, può anche dotarsi della MIC card che consente l’ingresso gratuito per un anno a 18 musei di Roma e 27 siti archeologici. Anche questi ultimi, come: Il Circo Massimo e i Fori Imperiali, saranno aperti durante il periodo delle festività.