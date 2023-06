Roma, entrano dall’uscita di emergenza della metro… gratuitamente: sui social monta la rabbia

‘Anche di sabato nella metro Cornelia si passa dall’uscita di emergenza e la gente entra gratis… senza pagare. Grazie tante Atac’ . Qualcuno ha immortalato il momento e ha fatto girare le immagini sui social stamattina, sabato 3 giugno. Se non fosse che si tratta di un fenomeno che si ripete quasi quotidianamente, sarebbe anche divertente. A fare simpatia è il fatto che non sono i ‘soliti’ giovani scapestrati ad approfittare della situazione, ma gente di una certa età che non si fa scrupoli ad accedere alla linea A della metro senza pagare il biglietto.

La rabbia dei romani che pagano regolarmente il biglietto

La verità è che il ripetersi di episodi del genere crea rabbia tra quanti pagano regolarmente il biglietto o l’abbonamento. ‘Tutti i giorni questa è la situazione – scrive un utente -. Magari allertare le uscite o controllare meglio?’ e un altro che sottolinea: ‘Ma può essere che non ci sia il personale di stazione che di sua iniziativa controlli?’. E a testimoniare un fenomeno che va avanti da tempo un altro fruitore abituale del servizio: ‘Confermo, è da tempo che è così. Ed è effettivamente irritante’.

Sarebbero state diverse le segnalazioni alla società che gestisce il servizio, ma il problema persiste

Le segnalazioni sembra siano state diverse, nel tempo. L’ultima proprio oggi e la risposta della società incaricata del servizio è stato: ‘Abbiamo avvisato l’addetto di stazione’. Eppure non si tratta di un episodio isolato. Pare proprio che sia consuetudine entrare nella metro dall’uscita di emergenza a Cornelia. Possibile che nessuno si sia reso conto di quello che succede? Possibile che solo gli utenti si accorgano del ripetersi di questo fatto? Mentre aspettano che chi di dovere intervenga per impedire che si consumino queste irregolarità i viaggiatori della linea A continuano a manifestare sdegno e risentimento anche attraverso i social.