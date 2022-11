Roma, era diventato l’incubo del quartiere: ‘beccato’ a squarciare gli pneumatici delle auto

Roma. Si ‘divertiva’ a squarciare gli pneumatici delle auto in sosta arrecando non poco disagio ai residenti. Diverse decine le vetture finite nel mirino del malvivente che era diventato un vero e proprio incubo per i cittadini del quartiere Portuense. La situazione andava avanti da diverso tempo, numerose infatti le segnalazioni effettuate alle forze dell’ordine, fino a quando i Carabinieri non hanno posto fine alle marachelle dell’uomo.

Roma, ruba sigarette e birra, poi ‘squarcia’ le gomme di tre auto: arrestato

L’allarme dei residenti

L’allarme è stato fatto scattare dai residenti che, puntualmente, si ritrovavano con gli pneumatici della propria auto squarciati, fatti a brandelli. Un tam tam si è avvicendato sui social nel corso di queste settimane al fine di porre fine a quello che per gli abitanti del quartiere era diventato un vero e proprio incubo. A seguito delle segnalazioni, le forze dell’ordine hanno effettuato le indagini e messo un punto alle malefatte del malvivente che la notte scorsa è stato colto sul fatto e denunciato.

51enne colto sul fatto e denunciato

L’artefice delle malefatte è un uomo di 51 anni, romano, che lo scorso 19 novembre è stato ‘beccato’ dai carabinieri proprio mentre stava mettendo a segno l’ennesimo colpo. L’uomo è stato infatti sorpreso mentre forava le gomme di alcune vetture in via Cucchini e via Alibrandi. Alla vista dei militari il 51enne ha consegnato spontaneamente il coltello utilizzato per forare le gomme. Denunciato, dovrà ora rispondere di danneggiamento e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.