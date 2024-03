Roma, esce da Villa Borghese e viene falciato: pedone ucciso da un’auto

Incidente mortale ieri sera in via Pinciana a Roma, perde la vita un uomo. Era appena uscito da Villa Borghese quando è stato travolto e ucciso. Indagini in corso della Polizia Locale.

Ancora una tragedia, l’ennesima, lungo le strade di Roma. Un pedone, per cause ancora da accertare, è stato travolto e ucciso ieri sera. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava uscendo da Villa Borghese quando improvvisamente è sopraggiunta una macchina. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale per il pedone.

Incidente mortale a Roma: ucciso all’uscita da Villa Borghese

Il dramma si è consumato nella serata di martedì 19 marzo 2024. Il pedone stava percorrendo Via Pinciana in prossimità del civico 33 quando è stato centrato in pieno da una Bmw, proveniente proprio da via Pinciana e diretta a Piazzale Brasile.

Alla guida del mezzo c’era un uomo, di nazionalità romena di 26 anni, che ha letteralmente travolto la persona sulla carreggiata non lasciandole scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale (del II gruppo Parioli, ndr).

Vittima non ancora identificata

Il 26enne alla guida dell’auto è stato accompagnato presso il Policlinico Umberto I per gli esami di rito. Si cerca di capire, come da prassi, se il conducente avesse assunto o meno alcol/sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante. Da accertare invece l’età del pedone deceduto considerando che non aveva documenti con sé. Nel frattempo proseguono i rilievi da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Pedoni investiti a Roma: boom di casi negli ultimi giorni

L’incidente mortale avvenuto ieri sera è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Non solo. In questi giorni, per quanto riguarda gli investimenti ai danni di pedoni, sono stati registrati numerosi episodi, spesso gravi: come la donna investita da un Taxi sulla Nomentana – ma anche il ciclista travolto a Torpignattara per rimanere più o meno sul medesimo tema – fino alle due persone falciate e uccise appena otto giorni fa. Insomma, scenari drammatici in una città che, in tema di sicurezza stradale, non riesce proprio a voltare pagina.