Roma, esponente della ‘black mafia’ estradata in Italia: è tra i 100 latitanti più pericolosi

Era considerata tra i cento latitanti più pericolosi. Una 48enne di nazionalità nigeriana, Jeff Joy è stata arrestata a Roma Ciampino dopo ben 13 anni di latitanza. Secondo gli investigatori la donna non solo era considerata un esponente di spicco della ‘black mafia’, ma sarebbe risultata coinvolta anche nel business della prostituzione e, come se non bastasse, anche riduzione in schiavitù e tratta delle persone.

Estradata in Italia è stata arrestata a Ciampino

La 48enne era ricercata dal 2010, almeno fino a quando non è atterrata all’aeroporto di Ciampino, dove è stata arrestata dalla Polizia. Ed era ricercata in campo internazionale per dare seguito alla condanna in via definitiva a tredici anni di reclusione per i vari reati che le sono stati contestati: associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione.

Il Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha inserito la donna nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi. In quanto ritenuta esponente di spicco della mafia nigeriana, la cosiddetta ‘black mafia’. Dalle indagini svolte dalla Polizia di Ancora è risultato, inoltre, che la donna accogliesse le ragazze nigeriane in arrivo in Italia, Olanda e Spagna, iniziate poi alla prostituzione anche con l’uso della violenza.

La 48enne è stata rintracciata nella sua casa in Nigeria

In esecuzione al provvedimento di ‘red notice’ la 48enne era stata ricercata dai servizi di intelligence anche in Nigeria, dove viveva, ed è finita in manette nel giugno scorso. Ora la donna è stata estradata in Italia al termine di un lungo iter avviato nell’immediatezza dell’arresto e portato a compimento in questi giorni con l’arrivo di Jeff Joy a Ciampino. La collaborazione tra il nostro Paese e la Nigeria è stato possibile in attuazione al Trattato di estradizione entrato in vigore nel 2020.