Si nascondeva da due anni per aver ucciso un ciclista in Spagna: trovata in un albergo a Roma

Roma. Erano due anni che si nascondeva, in giro per l’Europa. Il motivo? Un’accusa di omicidio colposo che la inseguiva senza darle tregua alcuna, in lungo e in largo. Una latitanza che iniziava a diventare pesante, estenuante, e che poi è stata fermata definitivamente grazie ad uno dei tanti controlli che normalmente vengono messi in atto dalla Polizia negli alberghi e Bed&Breakfast della Capitale. La donna, alla fine, è stata tratta in arresto e ora dovrà scontare la sua pena.

Investì e uccise un ciclista in Spagna: ”latitante” da due anni

La donna, insomma, aveva fatto tappa a Roma, e si nascondeva all’interno di un albergo per tentare di sfuggire a tutti i costi da un’accusa di omicidio colposo. La sua latitanza, però, ha avuto fine proprio nella giornata di ieri, domenica 5 marzo 2023, quando la Polizia è arrivata direttamente nel suo albergo per dei controlli di routine, di quelli che normalmente e frequentemente vengono messi in atto dagli agenti per verificare le condizioni di strutture alberghiere e ricettive, nonché la clientela al loro interno. Ma tra questi, proprio in un albergo situato al Centro della Capitale c’era anche una donna, che due anni prima si era macchiata di un omicidio colposo ai danni di un ciclista in terra straniera.

Trovata in un albergo a Roma e arrestata

Il soggetto di cui stiamo parlando è una donna di origini francesi, di 41 anni, arrestata dalla Polizia in un albergo in via Nazionale. I controlli messi in atto dalla Polizia sul suo nominativo, hanno evidenziato che la donna aveva investito e ucciso un ciclista durante un suo soggiorno in Spagna nel 2021, e poi era fuggita via, facendo perdere completamente le sue tracce. Insomma, erano due anni che affannosamente la donna cercava di sfuggire alla condanna e alla legge, e durante i suoi infiniti giri era arrivata da qualche tempo anche a Roma. Come anticipato, l’accusa che pende su di lei, è di omicidio colposo, dopo l’identificazione, la 41enne è stata immediatamente arrestata.