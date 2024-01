Roma, faccia a faccia coi ladri durante la cena: coppia sotto choc

Tentata rapina zona Vescovio alle 20. Tre persone, nella sera del 29 dicembre scorso, hanno forzato la porta finestra di un appartamento per cercare di mettere a segno un furto, ma si sono trovati di fronte i proprietari di casa: una coppia di 50enni. A quel punto i tre ladri devono essere stati sorpresi dalla presenza dei due 50enni e uno dei tre ha pensato bene di impugnare una spranga di ferro, probabilmente un piede di porco, e usarla contro il padrone di casa.

La presenza dei proprietari ha fatto scappare i tre ladri

Un colpo andato a vuoto per il terzetto che trovatisi davanti ai padroni di casa dopo aver aggredito l’uomo, si sono dati a una veloce fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il 50enne ferito, per fortuna, non ha riportato conseguenze più serie dalla mazzata che gli è stata inferta da uno dei malviventi.

Le indagini degli agenti della Polizia di Stato

Sul caso indaga la Polizia di Stato che oltre ad aver raccolto le testimonianze delle due vittime del tentato furto, trasformatosi in tentata rapina, hanno anche scandagliato lo stabile e il quartiere in cerca di tracce, ma anche di video di telecamere di sicurezza, che possano contribuire a tracciare un identikit dei ladri.

I malviventi hanno agito senza prevede di trovarsi di fronte ai padroni di casa

Dovevano aver tenuto sotto controllo quell’abitazione ed essere certi di non trovare nessuno al momento della loro incursione. ma sembra che avessero fatto male i conti visto che, a sorpresa, hanno trovato la coppia di 50enni proprietaria dell’appartamento. Un incontro che ha mandato in fumo il colpo. Ma non si esclude che proprio grazie al convincimento di agire indisturbati i tre delinquenti abbiano agito senza usare troppe accortezze, facilitando, in qualche modo le indagini della Polizia che potrebbe in breve risalire ai tre ladri.