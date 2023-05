Roma, fatture false per manifestazioni fantasma: Società sportiva nel mirino della Procura

Fatture false per manifestazioni fantasma. Al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Roma è finita una società della federazione di atletica leggera colpevole di emettere fatture false nei confronti di realtà dilettantistiche. La questione è stata già oggetto di interesse da parte della Procura federale, ma ora a interessarsi della vicenda sono anche i magistrati inquirenti di Roma che stanno coordinando le indagini della Guardia della Finanza per cercare di venirne a capo.

L’emissione di fatture false sulle quali sta indagando la Procura di Roma

Si tratta di fatti che sarebbero avvenuti nell’estate di due anni fa, come riporta La Repubblica, quando sarebbero state emesse dalla società oggetto di indagini fatture false a favore di due società sportive. E in quel contesto ci sarebbe stato un confronto tra il presidente della società e il numero uno della stessa che avrebbero avuto come argomento l’emissione di fatture.

Spuntano altre fatture false emesse dalla medesima società

Le Fiamme gialle stanno indagando da tempo e, a destare la curiosità degli investigatori, sarebbe stata la dichiarazione resa dal numero uno della società della federazione di atletica leggera che, nella denuncia, avrebbe sostenuto che in passato erano state altre le fatture false emesse. Resta, quindi, da capire se si sia trattato di un fatto eccezionale – quello registrato ad agosto del 2021 – oppure se la società era solita fare ricorso alle fatture false. Le cose cambierebbero…

La denuncia circa irregolarità nelle fatturazioni

Di certo sono stati acquisiti dai finanzieri gli atti di indagine della procura federale che aveva già svolto accertamenti a riguardo, per un’inchiesta che va avanti ormai da diversi mesi e che vede proprio il numero uno della realtà sportiva come colui che ha presentato denuncia formale circa irregolarità nelle fatturazioni auspicando che la magistratura, al termine delle attività investigative, riesca a venire a capo della vicenda.