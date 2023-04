Roma, fermato con 45 bancoposta per l’accredito del reddito di cittadinanza: “Dai chiudete un occhio, ve ne do un po’”

E’ stato trovato in possesso di ben 34 carte bancoposta con dentro accreditato il reddito di cittadinanza. E a casa ne aveva altre 11. L’uomo, un cittadino straniero, fermato per un normale controllo di routine, è però apparso subito nervoso: come spiegare del resto quel “tesoro” in suo possesso? Anche perché quei soldi, destinati in teoria alle famiglie in difficoltà, li aveva verosimilmente già iniziati a spendere dato che in suo possesso aveva anche una trentina di ricevute d’acquisto e circa 5.500 euro in contanti. Ma non è finita qui: l’uomo, messo alle strette, ha provato pure a corrompere gli Agenti di Polizia come ultima disperata carta per evitare le manette. Ecco allora com’è finita.

Il “boss” delle carte con il reddito di cittadinanza al Tuscolano

Questi i fatti. L’uomo, egiziano, 39 anni, stava passeggiando con fare sospetto su via dei Quintili al Tuscolano, quando è stato fermato come detto dagli agenti della Sezione Volanti di Roma per un controllo. Poiché l’uomo dava segni di insofferenza, i poliziotti hanno deciso a quel punto di perquisirlo: sono state cosi scoperte nelle tasche del sospettato ben 34 carte bancoposta per l’accredito del reddito di cittadinanza e 33 ricevute di acquisto, oltre a 5.580 euro in contanti. Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato di corrompere gli agenti, offrendo loro il denaro in cambio di un lasciapassare.

Arrestato straniero al Tuscolano a Roma per ricettazione e tentata corruzione

Il 39enne è stato così arrestato. Deve rispondere delle accuse di ricettazione ed istigazione alla corruzione. Altre 11 carte bancoposta inoltre a seguito della perquisizione domiciliare sono state scoperte nella stanza da letto in uso esclusivo dello straniero. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il pusher col reddito di cittadinanza a Roma

Nei giorni scorsi un’altra persona è stata fermata dai Carabinieri a Roma perché con i soldi del reddito di cittadinanza manteneva la sua principale “attività lavorativa”, quella di spacciatore. Lui infatti, pusher 43enne col bonus, è stato fermato mentre cedeva dosi di cocaina (e non solo) ad un cliente. I successivi controlli sull’uomo hanno permesso poi ai militari di ritrovare a bordo del sul veicolo inoltre altre 14 dosi e la somma contante di circa 300 euro.

