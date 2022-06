Roma, ferragosto in ‘famiglia’: la banda di parenti assalta la villa vuota, incastrati dalle telecamere

A ferragosto del 2020 avevano tentato il furto in un’abitazione, in una villa all’Aventino. Tentato perché, in realtà, non erano riusciti a portare a termine il loro ‘progetto’, quello di un gruppetto di 5/6 uomini che avevano forzato una grata in ferro approfittando dell’assenza del proprietario. Peccato (per loro), però, che una vicina li ha visti, ha urlato e li ha messi in fuga. Ora, a distanza di tempo, dopo indagini approfondite i malviventi sono stati rintracciati.

Le indagini dopo la tentata rapina nella villa all’Aventino

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato Celio in stretto coordinamento con il PM della Procura di Roma. Fondamentali sono state le immagini di alcune telecamere di sicurezza che, essendo ben nascoste, hanno ripreso l’intera azione criminale. Gli investigatori, però, si sono concentrati anche su una serie di utenze telefoniche, che hanno permesso di individuare dei sospetti.

Chi sono i ladri

E perquisendo l’abitazione di questi si è arrivati alla situazione odierna: 7 indagati, d’età compresa tra 54 e 19 anni, tutti della stessa famiglia e alcuni nativi delle repubbliche dell’ex Jugoslavia.

Gli arresti

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio quindi, dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma. 5 di loro sono stati accompagnati in carcere, uno è stato associato agli arresti domiciliari e il settimo è stato invece assoggettato alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG.