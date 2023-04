Roma-Feyenoord, biglietti intestati a italiani per entrare all’Olimpico: fermati 40 olandesi

La tensione per Roma Feyenoord è stata alta. Fino a tarda notte ci sono stati controlli da parte delle forze dell’ordine per evitare disordini o, addirittura, sconti. Nonostante i divieti gli ultras del Feyenoord hanno raggiunto non solo Roma, ma anche l’Olimpico ieri sera nel tentativo di entrare a vedere la partita, ‘travestiti’ da italiani.

Sono arrivati allo stadio con ticket intestati a italiani

C’hanno provato fino alla fine nella speranza di non essere beccati. Sono arrivati allo Stadio con biglietti intestati a cittadini italiani, visto che era stato fatto divieto di vendita dei ticket agli olandesi e, forse, pensavano anche di farla franca di poter assistere alla partita. Ma avevano fatto male i conti, soprattutto in considerazione dello spiegamento di forze dell’ordine e dell’attenzione che è stata rivolta all’evento. Sono riusciti ad arrivare fino ai tornelli dell’Olimpico, superando già tanti ostacoli. Ed è stato lì che sono stati bloccati. La Polizia li ha individuati e bloccati. In tutto sono stati 42 i tifosi orange che hanno cercato di eludere i controlli, nel tentativo di intrufolarsi, ma sono arrivati a ondate, prima quattro poi 10 e così via.

Gli ultras olandesi accompagnati allo Shamroch pub per vedere la partita

Sono invitati dalla Polizia ad allontanarsi. Molti hanno raggiunto lo Shamrock pub, altri hanno preferito tornare in albergo. Di fatto a Roma in occasione del match valido per l’Europa League sono stati 300 i sostenitori del Feyenoord arrivati. Le misure di sicurezza predisposte dalla prefettura di Roma per il match, però, ha sortito l’effetto sperato. Il cordone si sicurezza e lo schieramento di agenti anche in abbigliamento antisommossa ha impedito che l’incontro si trasformasse in scontri.

I 67mila spettatori, tutti rigorosamente italiani che hanno occupato anche i posti dei tifosi avversari, hanno vissuto una ‘notte magica’ all’Olimpico ieri sera. Bandiere, sciarpe, striscioni e cori a sostegno di una Roma capace di vincere con il risultato finale di 4 a 0 regalando ai tifosi giallorossi uno spettacolo difficile da dimenticare.