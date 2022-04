Roma, fidanzati arrestati per il loro odore: lo zaino ‘svampava’ troppo di droga

Passeggiavano tranquillamente per le strade del centro di Roma, con lo zaino sulle spalle, come se fossero turisti. Ma al loro passaggio un odore persistente e dolciastro aleggiava in maniera sospetta. Tanto sospetta che gli investigatori del Commissariato Celio, impegnati in uno specifico servizio contro lo spaccio nella zona Colosseo – Colle Oppio, hanno deciso di fermare i due giovani, una coppia di fidanzati italiani.

“Profumano” troppo: fermati dalla polizia

I due fidanzati, rispettivamente di 29 e 26 anni, stavano camminando via Nicola Salvi. Traditi dal forte odore di cannabinoidi emanato al loro passaggio, sono stati bloccati dai poliziotti che hanno deciso di controllarli. Presi alla sprovvista, i due ragazzi hanno reagito male, cercando di nascondere la sostanza che avevano indosso e opponendo resistenza al fermo.

La perquisizione: 1 chilo di hashish

Dopo la perquisizione personale, gli La conseguente perquisizione domiciliare dell’appartamento dei due giovani si è dimostrata decisiva per il sequestro di una significativa quantità di sostanze stupefacenti: 1 kg. di hashish e 5 grammi di cocaina, tutte occultate all’interno dell’appartamento. In casa sono stati rinvenuti anche 1600 euro in contanti e materiale per il confezionamento, oltre ad appunti con nomi e cifre riconducibili all’attività illecita. Sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione. Per la coppia è stato convalidato l’arresto.