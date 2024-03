Roma, furto in appartamento: ladro tenta la fuga sul ponteggio della palazzina

Avevano preso di mira una palazzina in via Via Lorenzo Boninconti a Roma. decisi a mettere a segno un colpo. E alle 22 e 20 di ieri, sabato 23 marzo, due giovani malintenzionati ha iniziato a citofonare a tutti i condomini dello stabile al civico numero 80, per farsi aprire il portone.

Furto in casa di una donna morta un mese fa

Alla fine sono riusciti nel loro intento e, una volta dentro si sono introdotti in un appartamento al terzo piano, nel quale fino a un mese fa viveva un’anziana, poi deceduta e hanno rubato tre catenine d’oro, come avrebbe confermato poi il figlio della donna agli investigatori.

Il tentativo di fuga di uno dei ladri sul ponteggio

La Polizia è accorsa, allertata probabilmente dai condomini che avevano sentito rumori all’interno di quella che doveva essere una casa ormai disabitata. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, uno dei due topi d’appartamento, un 26enne ha tentato la fuga segando la grata esterna e sfruttando i ponteggi presenti, allestiti per la ristrutturazione della facciata esterna del palazzo. Ma non è riuscito ad andare lontano, visto che in breve è stato fermato e arrestato dai poliziotti.

Il complice è riuscito a scappare

Diversamente è andata per il complice del 26enne che, invece, è saltato giù dal terzo piano ed è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini della Polizia vanno avanti per rintracciare anche quest’ultimo, mentre il fermato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per la convalida dell’arresto.