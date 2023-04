Roma, giovanissima studentessa pusher: a 16 anni trovata con mezzo chilo di droga

Appena 16 anni e già in possesso di un ingente quantitativo di droga. Lei, giovanissima studentessa romana, è stata sorpresa nelle scorse ore dai Carabinieri con hashish e LSD e per questo è finita in arresto. E’ questa una delle notizie di rilievo in merito all’ultima ondata di controlli eseguiti dai Militari in alcune zone specifiche della Capitale, quelle maggiormente frequentate dalla movida del fine settimana.

Controlli dei Carabinieri a Prati, Aurelio e Piazza Bologna

Le verifiche sono andate in scena nella serata di ieri, con i Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno eseguito una serie di accertamenti nel corso delle movida nei quartieri Prati e Aurelio e in zona piazza Bologna. Ed è proprio nel corso di questi controlli che è stata pizzicata dai Militari la giovane studentessa pusher: dopo una settimana passata a scuola la 16enne ha pensato bene di dedicarsi ad un’attività parallela, quella di spacciatrice. La 16enne è stata trovata in possesso di ben 440 g di hashish e di 3 g di LSD. Inevitabili per lei sono scattate le manette: nello specifico i Carabinieri (della Stazione di Roma Madonna del Riposo, ndr) l’hanno sottoposta agli arresti domiciliari. Le attività inoltre, oltre al fermo della studentessa, hanno portato all’identificazione di 178 persone, ad accertamenti su 55 veicoli e a controlli specifici all’interno di diverse attività commerciali.

Multe a due ristoranti a Piazza Risorgimento

I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, invece, coadiuvati dai colleghi del NAS di Roma e da personale della Polizia Roma Capitale, hanno controllato infatti decine di attività commerciali, sanzionando, per un totale di 15.000 euro, i titolari di due ristoranti in zona piazza Risorgimento: uno per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati e per l’utilizzo di casse acustiche e insegne luminose non autorizzate e un altro per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati, l’inosservanza delle procedure volte a garantirne la sicurezza igienica ed il rispetto della raccolta differenziata.

Droga a Piazza Bologna

E ancora. In zona piazza Bologna, infine, i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia Roma Parioli hanno sanzionato un 20enne croato, un 18enne romano e un 28enne di Napoli trovati in possesso di dosi di marijuana e hashish, per uso personale e il gestore di un bar in piazzale delle Province per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

