Roma, giro di sigarette elettroniche di contrabbando, maxi sequestro dell’ADM (FOTO)

Giro di contrabbando scoperto dai funzionari ADM dell’Ufficio Monopoli per il Lazio che hanno effettuato un nuovo consistente sequestro del prodotto denominato “Puff Flex 2800”. L’operazione si inserisce nel più ampio ambito dell’attività finalizzata alla repressione degli illeciti di competenza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Il sequestro a Roma

Il prodotto, pari ad un quantitativo convenzionale di tabacco corrispondente a oltre 34 kg, era detenuto da un soggetto non autorizzato, non risultava inserito nelle tabelle di commercializzazione approvate dall’Agenzia ed era privo di contrassegno fiscale. I funzionari hanno proceduto, pertanto, al sequestro della merce, cui seguiva la convalida dalla Procura della Repubblica di Roma, competente a promuovere l’azione penale per il reato di cui all’art. 291 bis del D.P.R 43/1973. Per il responsabile dell’illecito è prevista la reclusione tra 2 e 5 anni unitamente alla multa, pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto.

