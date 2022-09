Sala slot ‘sotto il mirino’: blitz di ADM e carabinieri, posta sotto sequestro sede Intralot

Sono arrivati sin dal primo mattino, gli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sala slot di via Frigeri, alla Balduina, Poco dopo si sono aggiunti i carabinieri. diverse pattuglie hanno “invaso” la strada, suscitando la curiosità dell’intero quartiere. Le operazioni di controllo all’interno della sala Intralot sono durate per diverse ore, nella giornata di giovedì 15 settembre.

Controlli minuziosi

Gli uomini di ADM per ore hanno verificato registri, ma anche macchinette, con l’ausilio dei Carabinieri. L’operazione era infatti di ADM, forza che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per le operazioni di sequestro. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo da parte degli operanti: ci sono infatti in corso delle indagini della Magistratura che impediscono che vengano rilasciate dichiarazioni su quanto effettuato nel corso dell’operazione.

Giovedì il locale è stato posto sotto sequestro dal Tribunale di Roma con articolo 252 del c.p.p., ovvero – come dice l’articolo del codice di procedura penale – per consentire la perquisizione per l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria, ovvero di prove. Da quanto risulta dovrebbe trattarsi di una grossa operazione di ADM, per la quale seguiranno aggiornamenti.

I controlli nelle sale giochi

Le sale slot di Roma sono spesso attenzionate dalle forze dell’ordine. Ad aprile la Polizia aveva chiuso una nota sala giochi in viale Marconi, dove, oltre ad avere personale non in regola, si potevano giocare scommesse non autorizzate. Le vincite erano più alte, ma i rischi più elevati. Scommesse clandestine non autorizzate, scoperte dagli agenti: attraverso l’utilizzo di provider internazionali, i titolari della sala gestivano conti gioco per un ingente quantitativo di denaro, proponendo offerte di gioco più allettanti rispetto ai concessionari autorizzati dai Monopoli di Stato.