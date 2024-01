Roma: “Giuro che non lo rifarò più”, schiaffi e pugni alla ex aspettata fuori dal lavoro

Violenza sulle donne, ennesimo caso dalla Capitale. Un uomo ha atteso la ex fuori dal posto in cui lavora e l’ha convinta a salire in auto. E lì è scattata l’ennesima aggressione.

All’indomani dell’ultima, devastante, notizia circa il femminicidio avvenuto a Civita Castellana, nel Lazio, una nuova storia arriva da Roma. Purtroppo il copione è sempre lo stesso: una relazione turbolenta, le prime aggressioni e l’inutile promessa che non riaccadrà mai più. Fino alla decisione di interrompere tutto. Una scelta non accettata però, anche in questo caso, dall’uomo violento.

E così una ragazza di 23 anni di nazionalità algerina ha rischiato di morire se non fosse stato per il pronto intervento dei Carabinieri allertati da un passante che ha assistito all’ultima, brutale aggressione. Nata dopo che l’ex, un uomo, anche lui straniero, di cinque anni più grande, si era presentato sotto al luogo in cui lavora all’Eur. Convincendola a salire in auto, prima di picchiarla per l’ennesima volta.

La storia

Secondo quanto ricostruito la storia tra i due sarebbe iniziata qualche anno fa quando i due avevano rispettivamente 20 (lei) e 25 (lui) anni. L’incontro in un locale, poi la frequentazione. Le cose però non vanno e l’indole violenta dell’uomo esce quasi subito fuori. Botte, spintoni, schiaffi, seguite da scuse di non farlo mai più. E invece non era così.

Tanto che la donna decide di lasciarlo. Lui accetta, almeno in un primo momento, poi si rifà sotto arrivando – quando la incontra – a minacciarla: “Sei mia e di nessun altro“. Un altro inquietante passaggio che purtroppo ritroviamo puntualmente.

L’arresto

Arriviamo così all’epilogo di questa vicenda come raccontato stamani da Il Messaggero. A ridosso della fine dell’anno, lo scorso weekend, l’uomo, che era riuscito a farsi dare una nuova possibilità dalla ex prima di essere nuovamente allontanato, si è presentato in zona Eur, in Via Silvio D’Amico. Qui lavora la donna che, uscita in strada, si è trovato davanti l’ex (oggi 28enne, ndr). Convinta a salire in auto, è scatta l’aggressione con la donna che, nel tentativo di scappare, è finita trascinata per alcuni metri dall’auto. I Carabinieri però, chiamati da un passante, hanno arrestato in flagranza l’uomo. La donna invece è stata portata in Ospedale al San Camillo, con ferite fortunatamente non gravi.