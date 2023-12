Roma, gli entra in auto, lo picchia e gliela ruba: 30enne inseguito dalla Polizia in piena notte

Gli è entrato in auto, lo ha picchiato, scaraventato in strada, e poi è fuggito via. Notte choc per un uomo di 50 anni aggredito nella notte tra venerdì e sabato a Roma nella zona di Termini. Il malvivente, una volta scattato l’allarme, è stato inseguito e fermato dalla Polizia. Ecco cosa è successo.

Aveva appena trascorso una serata con gli amici e stava rientrando a casa. Nel farlo però, anche se il motivo resta ancora da chiarire, si è fermato un attimo in strada con l’auto aperta, forse per riposare un istante vista l’ora. E un uomo ne ha approfittato per aggredirlo: prima ha spalancato la portiera, poi dopo averlo preso a pugni, lo ha buttato in strada ed è salito a bordo. Scappando via, come in una classica sequenza di alcuni noti videogiochi.

Ma era tutto vero. L’automobilista, che sarebbe pure rimasto agganciato all’auto e trascinato per alcuni metri, è rimasto ferito in modo piuttosto serio. A dare l’allarme un passante che lo ha trovato riverso a terra. E così, mentre veniva portato in Ospedale, nel frattempo la Polizia ha iniziato le ricerche dell’uomo a bordo del veicolo rubato: il fuggitivo, dopo poco tempo, è stato intercettato a ridosso della Stazione Termini dando così il via al rocambolesco inseguimento.

Picchiato e rapinato dell’auto a Termini

Il tutto è successo quando erano da poco passate le tre di notte del 15 dicembre, tra venerdì e sabato come detto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si era fermato in Via Cernaia quando è stato improvvisamente aggredito dal malvivente. Una furia il bandito, che lo ha picchiato violentemente prima di scaraventarlo in strada.

Quindi si è messo al volante ed è fuggito via: la sua fuga però non è durata molto considerando che gli agenti di Polizia sono riusciti a fermarlo dopo un frenetico testa a testa nell’area di Termini terminata, sembrerebbe, anche con un incidente.

L’arresto

Il 30enne, questa la sua età, è finito in evitabilmente in arresto. Sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria adesso deve rispondere di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate. Per quanto riguarda invece la vittima, l’uomo è stato portato d’urgenza in Ospedale con diverse ferite lacero-contuse ricevendo le cure del caso.