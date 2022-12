Roma, gomma squarciata con un coltello e borsa rubata mentre la vittima cambia la ruota

Hanno bucato la ruota di un’auto in sosta per rubare la borsa della malcapitata impegnata a cambiare lo pneumatico forato. Un tentativo di furto sventato dal Personale della squadra investigativa del commissariato Romanina che in questi giorni, in cui ci si approssima alle festività, è impegnato nei servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori.

Due arresti per tentato furto

A finire in manette sono state due persone di origine partenopea, poiché gravemente indiziate dei reati di tentato furto, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma da taglio. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Uno dei due uomini, dopo aver bucato con un coltello lo pneumatico di un’autovettura parcheggiata, ha provato ad impossessarsi della borsa della vittima, impegnata a cambiare la ruota forata, mentre il complice lo attendeva in auto per poi fuggire. Gli uomini della Polizia erano in zona per controlli di routine e devono aver assistito ai fatti perchè sono intervenuti tempestivamente.

Arrestati sono comparsi davanti al giudice

È stato proprio grazie all’immediato intervento dei poliziotti che i due malviventi si sono visti sfumare il piano di derubare la malcapitata. Per tutti è due sono scattate le manette e, a seguire, sono dovuti comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. Entrambi sono stati condannati, il primo un 55enne, ad un anno di reclusione e 240 euro di multa, mentre il secondo, di 47 anni, ad un anno, 3 mesi e 10 giorni di reclusione oltre al pagamento di 300 euro di multa.