Roma, l’uomo fermato dalla Polizia con un registratore di cassa sotto al braccio in piena notte: “L’ho preso in piadineria”

Succede anche questo a Roma. Un uomo l’altra notte è stato fermato in strada con un registratore di cassa sotto al braccio. A notarlo una Volante della Polizia di Stato in transito proprio in quel momento che lo ha fermato immediatamente per chiedere spiegazioni. Ed è saltato fuori che, poco prima, l’uomo aveva messo a segno un colpo in una piadineria.

Il furto da GianGusto in Via Appia Nuova

Così, come se nulla fosse, il ladro con tutta probabilità stava rincasando per poi procedere a scassinare con tutta calma il registratore di cassa al cui interno erano presenti circa 400 euro. Dagli accertamenti effettuati sul posto – in Piazza Re di Roma – l’uomo ha ammesso che poco prima era riuscito ad entrare nei locali della piadineria della catena GianGusto di Via Appia Nuova 156 riuscendo a portar via la cassa. Per non correre rischi ha deciso però di non scassinarla direttamente nel negozio bensì di portarsela via e ad aprirla in un altro luogo, magari più appartato. Una mossa che non ha pagato visto l’esito dei fatti.

Arrestato 45enne italiano

Ad ogni modo l’uomo, classe 1977 di nazionalità italiana, è finito in arresto. Dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, si terrà l’udienza di convalida del fermo.

Ostia, minorenne tenta furto in appartamento ma rimane incastrato sul cornicione: prima salvato e poi arrestato dalla Polizia

Gli arresti della Polizia nelle ultime ore

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli arresti effettuati dalla Polizia. Complessivamente altre sette persone sono finite in manette in quanto gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Tra queste, colti in flagranza di reato, 3 ladri di appartamenti. A Ciampino invece, sempre in questi giorni, ben cinque malviventi, tutti di nazionalità sudamericana sono finiti in manette: l’arresto è scattato dopo il furto commesso in un negozio situato in una delle vie principali del Comune dei Castelli.