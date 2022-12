Ciampino, cenni e occhiate furtive per il taccheggio: ma la Polizia aspetta la banda fuori dal negozio

Pensavano di essere ladri esperti e avevano organizzato tutto nei minimi particolari. Zero rischi e un colpo ‘facile facile’ per portarsi a casa diversi occhiali evidentemente di valore ma non avevano fatto i conti con la Polizia. Sì perché gli agenti in borghese del commissariato Romanina avevano già capito le loro intenzioni e per questo avevano deciso di tenerli d’occhio.

Il furto a Ciampino in via J.F. Kennedy

E i sospetti alla fine si sono rivelati fondati. A finire in manette è stata una vera e propria banda composta da cinque persone tutte sudamericane, d’età compresa tra i 29 e i 53 anni. I 5, minuziosamente organizzati con borse schermate e cellulari per tenersi sempre in contatto, nei giorni scorsi sono stati discretamente seguiti dagli investigatori nel corso di tutta la loro attività illecita fin dal loro primo incontro in strada. I sospettati si sono poi introdotti all’interno di un esercizio commerciale situato in via J.F. Kennedy a Ciampino dove, sempre in contatto telefonico e facendosi continui cenni di complicità, hanno sottratto alcuni occhiali, mentre uno di loro attendeva col motore acceso in macchina.

Gli arresti

Come detto però la banda non si è accorta di essere sotto la “lente d’ingrandimento” dei poliziotti che, alla loro uscita si sono precipitati ad arrestarli. La misura dell’arresto è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria: tutti risultano ora gravemente indiziati di tentato furto in concorso.

I controlli della Polizia nelle ultime ore

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli predisposto a Roma e Provincia in vista delle ormai prossime festività Natalizie. Nelle ultime ore sono state sette le persone arrestate poiché gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Colti in flagranza anche 3 ladri di appartamenti. Sempre in ottica di contrasto ai reati cosiddetti predatori l’altra notte a Roma un uomo di 45 anni è stato arrestato per aver sottratto dalla piadineria GianGusto di Via Appia Nuova il registratore di cassa. Un colpo che gli avrebbe fruttato 400 euro: a rovinare i suoi piani però è stata nuovamente la Polizia.