Roma, grave incidente in Via Portuense: tre feriti, uno è in codice rosso

Incidente a Roma in Via Portuense ieri domenica 10 dicembre 2023, scontro tra due veicoli, tre feriti. Uno è in codice rosso. Ecco cosa è successo.

Ancora un grave sinistro, l’ennesimo, sulle strade della Capitale. Nel weekend un brutto incidente è avvenuto lungo la Portuense, a Ponte Galeria, a ridosso del quartiere Spallette. Lo scontro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto intorno all’ora di pranzo. (Foto in copertina: gruppo Facebook Sei di ponte Galeria se…)

Tre in tutto le persone ferite, di cui una in codice rosso (per dinamica, ndr). La strada, per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati, è rimasta chiusa per ore. A rendere complesso l’intervento anche un’ingente perdita d’olio sull’asfalto a seguito dell’impatto tra i veicoli.

Incidente in Via Portuense ieri 10 dicembre 2023

Il sinistro si è verificato quando erano passate da poco le ore 12.00 di ieri, domenica 10 dicembre 2023. Lo schianto è avvenuto in corrispondenza del civico 1286 di Via Portuense. Due i mezzi coinvolti come detto: si tratta di una Dacia Sandero e di un furgoncino modello Citroen.

I feriti, tre persone in tutto, sono state trasportate in vari Ospedali della Capitale: una donna al San Camillo, un uomo al Sant’Eugenio – i conducenti dei veicoli – e un passeggero, quest’ultimo trasportato in codice rosso al Gemelli.

Strada chiusa per ore

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Marconi. Via Portuense è rimasta chiusa al transito da Via della Magliana incrocio con Via Ausini fino all’intersezione con Via Mara. Lunghe le operazioni di pulizia per rimuovere l’olio che si era sparso lungo la carreggiata per una decina di metri. Ingenti, pertanto, le ripercussioni al traffico di zona. In fase di accertamento le cause dell’incidente: tra le ipotesi non si escludono l’alta velocità e una possibile distrazione alla guida.

Civitavecchia, incidente mortale all’uscita di scuola: morto un 17enne (ilcorrieredellacitta.com)