Roma, guasto elettrico manda in tilt metro e tram: pendolari nel caos

Un corto circuito elettrico ha mandato in tilt la circolazione dei tram ieri sera. I Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per staccare la corrente dei tram della linea numero 2 per consentire agli operai dei servizi elettrici di intervenire per ripristinare i cavi. Le operazioni sono state più lunghe del previsto e anche per la giornata di oggi i cavi elettrici sono rimasti staccati.

Tram 2 bloccato: istituiti mezzi sostitutivi

Il guasto ha letteralmente bloccato la linea tram 2 che è stata sostituita da autobus che fanno le seguenti fermate: in direzione piazza Mancini fermano a Piazzale Flaminio, Piazza della Marina, Piazzale delle Belle Arti, Viale Tiziano, Lungotevere Thaon di Revel, Piazza Mancini. In direzione piazzale Flaminio fermano in Piazza Mancini, Via Masaccio, Via Flaminia, Piazzale delle Belle Arti, Piazza della Marina, Piazzale Flaminio.

Problemi si registrano anche sulla metropolitana: ecco dove

Anche la metropolitana ha subito un’interruzione della circolazione tra le stazioni di San Giovanni e Colli Albani e tra Manzoni e Arco di Travertino creando seri problemi ai pendolari costretti a cercare mezzi alternativi per raggiungere i posti di lavoro. Si sono, infatti, registrati grandi i disagi per coloro i quali sono costretti a viaggiare sui mezzi pubblici nella giornata di oggi. Disservizi che per quanto Atac abbia cercato di ovviare istituendo mezzi sostitutivi, hanno creato il caos. D’altro canto il lavoro dei tecnici che hanno iniziato a operare già nella serata di ieri si protrarranno per l’intera giornata di oggi. Si tratterà, perciò di un martedì nero per cittadini che devono usufruire dei mezzi pubblici ‘fuori servizio’.