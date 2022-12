Roma, guida ubriaco e con l’auto si ‘tuffa’ nella fontana dell’Eur (FOTO)

Roma. Ancora un’auto finita dritta dritta all’interno della fontana dell’Eur. Non è la prima volta che si verifica un incidente del genere sempre nella medesima fontana che pare essere particolarmente gradita agli automobilisti. Sta di fatto che la fontana del Colosseo Quadrato questa mattina ha ospitato l’ennesimo veicolo. Il sinistro è avvenuto di buon mattino e alla guida dell’auto un uomo poi risultato ubriaco. Il conducente non era solo, con lui altre due persone che fortunatamente non hanno dovuto ricorrere alla cure mediche.

Roma, perde il controllo dell’auto e fa centro direttamente nella fontana

Ancora un ‘canestro’ nella fontana dell’Eur

Il sinistro è avvenuto questa mattina all’alba in viale della Civiltà del Lavoro. Sul posto per tutti gli accertamenti sono poi giunti gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia Locale. A bordo dell’auto un uomo di 32 anni residente a Fiumicino che poi è risultato positivo all’alcol test. Come anticipato, alla guida del veicolo l’uomo non era solo. Con lui altre due persone, due amici, che seppur bagnati sono fortunatamente rimasti illesi. Le operazioni di ‘ripescaggio’ dell’auto, che è poi stata sequestrata, si sono concluse intorno alle 8.30.

I precedenti

Non è la prima volta che gli agenti si trovano davanti incidenti di questo genere. Infatti, proprio come se ci fosse quasi una sorta di scommessa, di record da vincere, nel corso del tempo sono stati diversi i sinistri che hanno avuto come protagonista proprio la fontana dell’Eur la quale ha ospitato al suo interno diversi veicoli. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto lo scorso 23 luglio quando, sempre alle prime luci dell’alba, a ‘fare centro’ nel bel mezzo della fontana con la propria auto è stata una donna, fortunatamente rimasta illesa nonostante il grande spavento. Un altro episodio si è verificato nel mese di aprile quando un uomo di 77 anni ha completamente perso il controllo della vettura andando a finire, ancora una volta, nella fontana. Anche in questo caso, fortunatamente il sinistro non ha intaccato le condizioni di salute del malcapitato.